Usa: media, Casa Bianca infestata da topi e scarafaggi

(ANSA) - NEW YORK, 1 DIC - La Casa Bianca e' infestata da topi, scarafaggi e animali vari. Sembra quindi che la dimora del presidente degli Stati Uniti sia davvero una 'catapecchia', cosi' come aveva commentato Donald Trump la scorsa estate. Secondo un documento ottenuto da Nbc, infatti, negli ultimi due anni, quindi anche sotto l'amministrazione Obama, sono stati approvati lavori che includono la disinfestazione da scarafaggi, topi e formiche. L'invasione da parte di animali ha interessato anche le aree in cui si pranza, l'ufficio del capo del personale e persino la Situation Room. "E' un edificio vecchio - ha detto Brian Miller, ex ispettore della General Services Administration, l'ente che si occupa del mantenimento delle agenzie federali - e come tale ha bisogno di tanta manutenzione".