ANSA) - PARIGI, 1 DIC - Ondata di gelo sulla Francia, prima neve stanotte a Parigi, 11 dipartimenti, dal Massiccio centrale ai Pirenei fino alle regioni del sud-est in stato di allerta 'arancione', la seconda in ordine di gravità. Molta la neve caduta in nottata, per la prima volta della stagione anche sulla capitale. A Clermont-Ferrand, nel centro del Paese, si sono contati 8 centimetri. C'è preoccupazione per il week-end, con le previsioni di Meteo France che danno ulteriori nevicate, rafforzate dal vento del nord che aumenterà in serata. Gravi disagi sulle strade, in particolare l'autostrada A43 nel sud, regione alpina, mentre molti treni sono segnalati in forte ritardo su tutto il territorio.