(ANSA) - ROMA, 1 DIC - L'Italia "per decenni" ha mantenuto una "continuità in politica estera", con alcuni "punti saldi: uno di questi è il rapporto con la Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, in conferenza stampa a Villa Madama con l'omologo russo Serghiei Lavrov. "Abbiamo parlato di Libia, crisi siriana, e delle crisi più recenti, è stato un incontro molto proficuo e importante", ha detto il ministro al termine del bilaterale.