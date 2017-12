Maltempo: prime nevicate sul Piemonte, attesi fino a 80cm

(ANSA) - TORINO, 1 DIC - Prime deboli nevicate, sulla fascia pedemontana del Piemonte, che si intensificheranno nelle prossime ore. Gli accumuli più significativi sono previsti tra torinese e cuneese, con picchi di 70-80 centimetri sulle Alpi Marittime e Liguri e di 50-60 centimetri tra Alpi Cozie e Graie. Nevicate intorno ai 10-15 centimetri sui restanti settori, comprese la pianura torinese. Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, l'Agenzia regionale per l'Ambiente, il ritorno del sereno domenica porterà un brusco calo delle temperature con diffuse gelate. I servizi di viabilità della Città metropolitana di Torino sono già all'opera per sgomberare le strade dalla neve che è cominciata a cadere sulla strada provinciale 32 della Valle di Viù, sulla strada provinciale 460 di Ceresole, in val Chisone, in Val Pellice, a Novalesa e in Alta Valle Susa. (ANSA).