Carceri: 'La partita con papà', detenuti giocano con i figli

(ANSA) - MILANO, 1 DIC - Martedì 5 dicembre, per il terzo anno consecutivo, ritorna 'La partita con papà', la giornata di calcio dei papà detenuti coi loro figli negli istituti penitenziari italiani. La partita si giocherà in contemporanea nelle tre carceri milanesi di Opera, San Vittore e Bollate, e sul territorio nazionale, aprendo alla comunità e alla stampa l'intero circuito penitenziario cittadino, per raccontare il carcere in modo diverso e mettere in luce il tema dei bambini figli di detenuti. Organizzata da Bambinisenzasbarre con il sostegno del ministero di Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, l'iniziativa vuole sensibilizzare le istituzioni, i media e l'opinione pubblica sulla situazione dei 100 mila bambini in Italia che vivono la separazione dal proprio genitore detenuto. Testimonial dell'evento sarà Regina Baresi, capitano dell'Inter femminile, che arbitrerà la partita nel carcere di Bollate.