(ANSA) - MILANO, 1 DIC - Taglio del nastro per la pista di pattinaggio "02Ice" di piazza Città di Lombardia, l'unica coperta di Milano. Per l'occasione si sono esibite le atlete della Sk8 Crew, che vista la ricorrenza della Giornata Mondiale per la lotta all'Aids hanno indossato una maglia con il tradizionale simbolo, mentre la piazza si è illuminata di rosso. La pista - che è stata realizzata dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, Hockey Milano e da Regione Lombardia - rimarrà aperta fino a febbraio, tutti i giorni, festivi compresi.(ANSA).