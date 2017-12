(ANSA) - TRIESTE , 1 DIC - "A me non piacciono i duelli, non temo le sfide ma intendo la politica come una gara dove arrivare primi. Dico quindi di no poi, a queste elezioni la sinistra è fuorigioco". Lo afferma Silvio Berlusconi in un'intervista al tg3 a chi gli chiede se accetta la sfida di Renzi e cioè nel caso fosse candidabile di candidarsi nello stesso collegio del segretario del Pd.