Biotestamento: Lupi, ribadiamo no, Pd se la voti con M5S

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - "Purtroppo vedo che anche la legge sul testamento biologico sta diventando occasione di sfida solo politica fra 5 Stelle e Pd, dove l'uno sfida l'altro a fare meno chiacchiere e a portarla subito in Aula al Senato. Invece su questa legge 'chiacchiere' bisogna farne ancora molte, ma approfondite, serie. Non si può certo decidere con un voto di fiducia se si può sospendere il dare da bere e da mangiare, che non sono cure mediche, a un malato, né se il medico abbia ancora una funzione di cura nel rapporto con i suoi pazienti o debba ridursi a fare il notaio di disposizioni scritte magari dieci anni prima di ammalarsi. Noi questa legge così com'è scritta non la votiamo. È una norma che lascia sole le persone e apre la porta all'eutanasia. Se il Pd vuole fare maggioranza con i 5 Stelle se ne assuma la responsabilità". Lo dichiara Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di Alternativa popolare.