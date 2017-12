Incidenti stradali: tre giovani muoiono a Saronno

(ANSA) - SARONNO, 2 DIC - Tre giovani hanno perso la vita e altri due sono rimasti feriti in un incidente stradale verificatosi la notte scorsa a Saronno tra un auto, su cui viaggiavano quattro ragazzi, e un camion, condotto da un 25enne. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Saronno, il conducente della Fiat punto, un giovane di 20 anni, forse per entrare in un'area di servizio dall'altra parte della strada, ha effettuato una improvvisa inversione di marcia senza accorgersi che sulla carreggiata opposta stava sopraggiungendo il camion. Nello schianto sono morti i tre passeggeri che erano con lui, tutti di Rovello Porro, in provincia di Como: Alessandro Masini e Matteo Carnelli, entrambi di 16 anni, e Davide Greco, di 21 anni. Il 20enne che era alla guida, di cui non sono state rese note le generalità, è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano. Ferito anche il conducente del camion, un giovane di 25 anni, portato all'ospedale di Saronno.