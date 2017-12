Berlusconi,fermiamo M5s, massacrerebbero ceto medio

(ANSA) - BENEVENTO, 2 DIC - "Come nostri avversari ci sono il ribellismo, il pauperismo, il giustizialismo dei grillini; le loro ricette economiche che devasterebbero la nostra economia, massacrerebbero in particolare il ceto medio sotto i colpi di una tassazione insostenibile. Ci sono persone che non hanno mai lavorato, che non hanno mai amministrato neppure un condominio. L'87% dei grillini prima di entrare in Parlamento non aveva mai neppure fatto una dichiarazione dei redditi. Dobbiamo fermarli''. Così Silvio Berlusconi in un video messaggio.