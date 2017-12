Di Maio, incarico dopo voto a M5s, saremo primo partito

(ANSA) - CASALMAGGIORE (CREMONA), 2 DIC - Chi vuole "fare l'inciucio" dopo le elezioni politiche, "non ha e non avrà il 51% dei seggi: quindi noi saremo la prima forza politica del Paese e chiederemo l'incarico di governo". Così il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, ha risposto a una domanda sul rischio di instabilità del prossimo Parlamento, a margine di una tappa del suo 'rally' in Lombardia. A quel punto "con responsabilità, convergendo sui temi e non scambiando poltrone, daremo un Governo a questo Paese, gli permetteremo la stabilità".