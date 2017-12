Ilva: Emiliano, il Governo è in un 'cul-de-sac'

(ANSA) - MATERA, 2 DIC - Sulla questione Ilva "il Governo è praticamente in un 'cul-de-sac'. E adesso deve attendere il giudizio dei giudici e soprattutto deve far vedere le carte". Così, a Matera, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano (Pd), ha risposto a una domanda a margine della conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale di Vittoria Purtusiello, candidata della corrente "Fronte democratico" per la segreteria lucana dei Dem. Secondo Emiliano, il Governo "deve far vedere le carte perché il ricorso serve a conoscere moltissimi atti che sono ancora segreti, per esempio - ha concluso - sono curioso di conoscere il piano industriale che nessuno conosce ancora".