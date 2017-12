Sinistra:Fratoianni,se Pd avanti così no alleanze dopo voto

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - "Il voto dirà quali sono le forze in campo e le proposte in campo. Se il Pd continuerà a rivendicare le scelte che noi consideriamo il contrario di quello che servirebbe non ci sarà nessuna possibilità di allearsi e di discutere. Il punto è un cambiamento radicale, che oggi serve al Paese". Lo dice Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, alla partenza del corteo della Cgil a Roma.