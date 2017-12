'Sparano' per noia con arma giocattolo contro automobilista

(ANSA) - JESI (ANCONA), 2 DIC - 'Sparano' per gioco con una pistola giocattolo contro un automobilista di 27 anni, fermo ad un semaforo a Jesi (Ancona), attorno alle 2 di notte. L'uomo, spaventatissimo, ha denunciato il fatto alla polizia, che in poche ore ha individuato i responsabili dell'intimidazione: tre ventenni jesini di buona famiglia, che viaggiavano a bordo di un'utilitaria. Nella vettura i poliziotti hanno recuperato l'arma giocatolo, priva del tappo rosso, replica di un modello cal. 92. ''Ci annoiavamo, abbiamo fatto solo uno scherzo'' di sono giustificati i tre giovani in Commissariato. Un fatto analogo era avvenuto domenica scorsa ad Ancona, verso le 5 del mattino. Un operaio trentenne di Morro d'Alba aveva urtato l'auto di una donna, che scesa per chiedergli i dati dell'assicurazione, si è vista minacciare di morte con una pistola, anche quella risultata poi un'arma finta. L'operaio, rintracciato poco dopo grazie ai numeri della targa dell'auto con cui era scappato, è stato anche lui denunciato a piede libero.