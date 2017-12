C.destra: Meloni, sono candidata premier per mio partito

(ANSA) - TRIESTE, 2 DIC - "Sono la candidata premier per il mio partito. Il tema della leadership però non è il primo punto, prima mi si deve dire cosa si fa al governo, come si difendono gli italiani". Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni a margine dei lavori del II congresso nazionale del partito. Meloni ha auspicato che "ci sia presto, nelle prossime settimane perché ci sono diverse cose da chiarire. Io voglio vincere con il centrodestra ma ci sono questioni come la coerenza, il programma sui quali le cose vanno concordare". Sono presenti i vertici del partito al palaTrieste, da Ignazio La Russa a Isabella Rauti. (ANSA).