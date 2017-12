Gentiloni, su migrazioni fatto più di tutti

(ANSAmed) - ROMA, 2 DIC - "L'Italia ha fatto più di tutti per l'accoglienza e per colpire i trafficanti. E per questo noi, a testa alta, chiediamo ad altri di fare lo stesso": lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ai Med Dialogues. "La giusta indignazione per le immagini di schiavismo ci deve servire a moltiplicare gli sforzi su fronte umanitario e la lotta ai trafficanti. Noi abbiamo indicato la strada coniugando la capacità di accogliere e la capacità di infliggere colpi a trafficanti", ha affermato.