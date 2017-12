Boldrini, nuovo schiavismo è tratta donne per sesso

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - "Mantiene una sua drammatica attualità la Giornata internazionale per l'abolizione della schiavitù, perché troppi sono ancora gli Stati in cui questo fenomeno si riproduce in forme vecchie o nuove. Anche da noi basta poco per volerlo vedere: è sufficiente passare di sera per alcune strade delle nostre città, dove giovani schiave dei tempi moderni sono costrette con la violenza a mettersi in vendita". "È per questo che a Montecitorio abbiamo voluto organizzare dieci giorni fa un incontro delle Camere di Italia e Nigeria dedicato proprio alla lotta contro la tratta, che è il nome contemporaneo della schiavitù. Le donne che arrivano da quel Paese - secondo i dati dell'Oim - sono per l'80 per cento vittime di tratta finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. È necessario intensificare la collaborazione internazionale per reprimere le organizzazioni criminali che prosperano su questo odioso commercio".