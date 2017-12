Noemi: Lucio, 18 anni compiuti in carcere in Sardegna

(ANSA) - ALESSANO (LECCE), 2 DIC - Ha compiuto 18 anni in carcere, oggi, Lucio, il fidanzato assassino di Noemi Durini. Il giovane di Montesardo, frazione di Alessano, arrestato lo scorso 13 settembre , reo confesso , è detenuto nell'istituto per minorenni di Quartuccio in Sardegna, con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà e dai utili motivi. Secondo quanto riferito dai suoi legali, il giovane è controllato a vista per via dei reiterati propositi suicidi che lo hanno portato, per i sensi di colpa, a infliggersi gesti di autolesionismo. La direzione penitenziaria del carcere avrebbe inviato una segnalazione alla Procura per i minorenni di Lecce per valutare l'ipotesi di un trasferimento in una struttura psichiatrica. Possibilità che però potrà essere presa in esame dopo che sarà ultimata la perizia in corso disposta dal gip del Tribunale per i Minorenni di Lecce, Ada Colluto.