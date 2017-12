Giustizia: ministro Orlando visita carcere di Treviso

(ANSA) - TREVISO, 2 DIC - Il ministro della giustizia Andrea Orlando ha compiuto ieri sera una visita a sorpresa al carcere Santa Bona di Treviso, per verificare la situazione dell'istituto di pena. Come già accaduto in passato per altri penitenziari, Orlando senza alcun preavviso ha suonato il campanello del carcere. Ha quindi compiuto una visita della struttura intrattenendosi con gli operatori presenti.