Nigeria: donna kamikaze fa strage in mercato, 13 morti

(ANSA) - MAIDUGURI, 2 DIC - Una attentatrice suicida ha fatto strage in un affollato mercato nel nordest della Nigeria, nel villaggio di Biu: almeno 13 i morti. La kamikaze si è fatta esplodere mentre era in fila per avere aiuti alimentari da alcuni volontari. "Ha fatto esplodere la carica mentre mangiava una banana", ha riferito un responsabile dei soccorsi. Una seconda attentatrice è morta causando un alto numero di feriti.