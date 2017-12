(ANSA) - BERLINO, 2 DIC - Un incendio in un grattacielo a Berlino ha causato il ferimento di 18 persone, tre delle quali in modo grave. Lo rendono noto i vigili del fuoco che in un tweet hanno fatto sapere che i pompieri hanno salvato 20 inquilini e stanno ancora lavorando per spengere l'incendio. Secondo i vigili del fuoco nell'edificio, che si trova nel distretto di Biesdorf, non ci sarebbe più nessuno. Le autorità locali hanno fatto sapere che il grattacielo è stato dichiarato inagibile e sono alla ricerca di un luogo dove far passare la notte alle persone che sono state evacuate. Sulle cause dell'incendio è stata aperta un'indagine.