Investe due ragazzi dopo una lite in discoteca

(ANSA) - BERGAMO, 2 DIC - I carabinieri di Zanica hanno arrestato con l'accusa di duplice tentato omicidio un ventiduenne di Seriate, Valerio Carenzio, accusato di aver investito con la sua Opel Corsa due ragazzi, di 20 e 21 anni, facendo poi perdere le proprie tracce. Non si sarebbe trattato quindi, come ipotizzato in un primo momento, di un incidente stradale: dalle indagini dei carabinieri è emerso che il giovane, incensurato, poco prima aveva avuto una discussione all'interno della discoteca Setai di Orio al Serio con gli altri due ragazzi, pare per futili motivi. All'uscita li avrebbe investiti con la sua auto per poi scappare. I due sono ricoverati in prognosi riservata.