Migranti: gommone in mezzo Natività in presepe nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 2 DIC - Un gommone in mezzo a Gesù Bambino, Giuseppe, Maria, il bue e l'asinello: è il particolare presepe allestito in piazza Zapelloni a Castenaso, nel Bolognese, per richiamare il tema dell'accoglienza ai migranti. L'idea è venuta al sindaco della cittadina emiliana, Stefano Sermenghi. "Il presepe in piazza lo allestiamo da quindici anni - spiega il primo cittadino - e stavolta abbiamo voluto mettere in evidenza il problema legato all'accoglienza dei migranti. In Italia in molti aprono la bocca, ma nessuno fa poi niente di concreto per un'accoglienza positiva nei confronti di chi arriva". L'immagine del particolare presepe sarà anche utilizzata dal Comune di Castenaso come sfondo per le cartoline degli auguri di Natale.