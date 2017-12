(ANSA) - NEW YORK, 2 DIC - "Non c'e' assolutamente collusione". Lo afferma Donald Trump dopo la dichiarazione di colpevolezza e la disposinilità a collaborare di Michael Flynn, l'ex consigliere alla sicurezza nazionale. Trump ha parlato dal South Lawn della Casa Bianca, da dove si sta spostando verso New York per partecipare ad alcuni eventi di raccolta fondi per i repubblicani.