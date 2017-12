Sindaci ex M5S, una rete per difendere valori condivisi

(ANSA) - QUARTO (NAPOLI), 2 DIC - Sindaci ex Cinquestelle pronti a fare rete per difendere i valori condivisi. I primi cittadini di Parma, Federico Pizzarotti, di Gela, Domenico Messinese e di Quarto, Rosa Capuozzo, si sono ritrovati nella cittadina campana per dialogare di possibili sinergie e condivisioni per un nuovo progetto politico. L'occasione è stata la presentazione dell'associazione "#Coraggio Quarto!", varata dalla Capuozzo subito dopo l'espulsione da M5S, nel gennaio 2016, per proseguire l'esperienza amministrativa alla guida del comune flegreo. "Puntiamo ad avviare un lavoro di rete - afferma Pizzarotti - a cui domani, a Roma, con il sindaco di Cerveteri, Pascucci, vedremo di dare ulteriore concretezza. Una rete tra amministratori usciti dai discorsi partitici che abbiano una base di valori condivisi. E' prematuro pensare oggi a qualcos'altro. Questa di Quarto è una delle tappe di avvicinamento per creare la rete".