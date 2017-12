Catalogna: Puigdemont forse in Belgio fino a metà gennaio

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - L'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont resterà probabilmente in Belgio fino a metà gennaio: lo ha detto oggi il suo avvocato, Jaume Alonso Cuevillas, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo La Vanguardia. Il destituito numero uno della Generalitat ed i suoi quattro ex ministri (Toni Comí, Lluís Puig, Meritxell Serret e Clara Ponsatí) potrebbero rimanere quindi nel Paese ben oltre la data delle elezioni del 21 dicembre prossimo. "Resteranno lì succeda quello che succeda almeno fino al 21 dicembre", ha detto il legale, ma con i ricorsi la loro permanenza in Belgio si prolungherebbe "fino a metà gennaio".