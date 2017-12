Usa: Trump, sono imbattibile alle prossime elezioni

(ANSA) - NEW YORK, 2 DIC - "Sono imbattibile alle prossime elezioni". Lo afferma Donald Trump, sottolineando che il non aver votato il taglio delle tasse "costerà caro" ai democratici alle prossime elezioni. Il presidente americano partecipa oggi a tre eventi di raccolta fondi per i repubblicani, durante i quali si stima che riuscirà a raccogliere 6 milioni di dollari.