Lazio: Zingaretti, presto comitato, a gennaio programma

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - "Da oggi si comincia insieme. Questa di oggi è una chiamata a raccolta, una riunione di lavoro Non per capire cosa si può fare tra persone che hanno creduto a una idea di governo, di pulizia, di onestà. Il Comitato aprirà a metà dicembre, su via Cristoforo Colombo e a gennaio arriverà il programma". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nel corso di 'Save the date', primo appuntamento di avvicinamento alla campagna elettorale. "Apriremo comitati in ogni provincia, -ha detto- quello di Roma deve essere la 'casa' dei comitati dei territori. Bastano due persone per organizzare un comitato: in casa, in classe, all'università, in fabbrica. Vanno costruiti 500 comitati, sarà una battaglia durissima, ma dobbiamo arrivare a gennaio con una rete di comitati per combattere non con gli insulti ma con le idee. Ora dobbiamo tornare in rete, combattere, unirci per far vincere ancora una volta la buona politica".