Arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni di Nadia Toffa, trasferita dall’Ospedale di Cattinara di Trieste al San Raffaele di Milano: Nadia Toffa non è in pericolo di vita. L'inviata de Le Iene è tornata cosciente dopo essere stata per alcune ore in coma in seguito al malore avuto a Trieste. Resta in rianimazione neurochirurgica al San Raffaele. ggi è prevista per lei una giornata di esami e controlli. In casi del genere, le novità cliniche sulla prognosi sono attese non prima di 24-48 ore.