Bandiera neonazista: procuratore militare, avviata indagine

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - "E' occupata da un giovane militare del 6° Battaglione Carabiniere 'Toscana'", la camera dove è stato esposto un vessillo rappresentante la bandiera "in uso alle forze armate Prussiane" oltre ad "altre immagini", all'interno di un locale della caserma Baldissera di Firenze. Lo ha precisato il Comando del Battaglione 'Toscana' in relazione al video postato su un sito fiorentino. La vicenda, precisa una nota firmata dal tenente colonnello Alessandro Parisi, "è stata immediatamente oggetto di accertamenti da parte della scala gerarchica - che ha già informato l'autorità giudiziaria militare - avviando l'esame della posizione disciplinare dell'interessato, per il grave comportamento posto in essere". "Probabilmente non è stato commesso nessun reato militare - ha precisato il procuratore militare Marco De Paolis - ma c'è un problema disciplinare e un grande problema culturale". "La norma secondo la quale è reato esporre un vessillo che evochi il nazismo vale per i civili e non specificamente per i militari".