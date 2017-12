(ANSA) - CATANZARO, 3 DIC - Temperature in calo in Calabria e e prime nevicate della stagione sulla Sila. Pioggia, soprattutto lungo la fascia tirrenica, ma anche nel resto della regione alternata a schiarite. Neve in particolare nella zona cosentina dell'altopiano, tra Colosimi e la frazione Bocca di Piazza di Parenti, e precipitazioni più consistenti a Camigliatello e Lorica. Imbiancata anche la zona di Trepidò nel crotonese. Qualche fiocco anche nei villaggi catanzaresi Mancuso e Racise e in località Pantane di Taverna. Attivati i mezzi spazzaneve e spargisale di Anas. Sull'A2, dove non sono segnalati particolari problemi,obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve tra gli svincoli di Padula e Sibari e tra Cosenza e Altilia Grimaldi. Analogo obbligo sulle arterie dell'interno montano.(ANSA).