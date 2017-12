Terremoto: altre 100 casette a Norcia, la consegna l'8/12

(ANSA) - PERUGIA, 3 DIC - Poco meno di 100 casette verranno consegnate agli sfollati del sisma l'8 dicembre a Norcia e in alcune frazioni del comune. "Sono quelle realizzate nei viali Montedoro e XX Settembre per quanto riguarda il capoluogo - spiega il sindaco, Nicola Alemanno - e quelle di Frascaro, Forsivo e Nottoria. Il 15 consegneremo quelle di Savelli e poi il giorno della vigilia di Natale quelle di Popoli". Sa va così completando la costruzione delle 583 Soluzioni abitative di emergenza richieste sul territorio nursino. La prossima settimana avrà anche un altro momento importante: "Il 7 sarò in Vaticano - annuncia il sindaco - assieme alla presidente Catiuscia Marini e al vescovo monsignor Renato Boccardo, per partecipare all'accensione dell'albero in piazza San Pietro che quest'anno sarà addobbato con i lavori svolti dai ragazzini di Norcia che hanno partecipato ai laboratori della Fondazione Thun. Contemporaneamente verrà acceso anche l'albero che la stessa Thun ha realizzato nella nostra piazza San Benedetto".