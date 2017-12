Mattarella, garantire pieni diritti a persone con disabilità

(ANSA) - ROMA, 3 DIC -"Garantire alle persone con disabilità la fruizione dei loro diritti in modo pieno in tutto il Paese è la consegna che ci viene affidata dalla giornata odierna. In questo percorso, prioritari sono la ricerca scientifica a favore della disabilità e l'impegno a rendere accessibili i nostri spazi pubblici". Lo afferma in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "L'abbattimento delle barriere di ogni tipo è premessa all'esercizio di molti diritti ed è, inoltre, condizione per sfidare e superare i nostri limiti. Una società degna deve, infatti, saper mettere le persone con disabilità nelle condizioni di acquisire gli strumenti per una vita indipendente, un'esistenza dove i bisogni possano essere soddisfatti, le potenzialità espresse e la libertà di scelta incoraggiata. E' una pagina importante della cittadinanza far sì che le persone con disabilità possano condurre una vita il più possibile autonoma.