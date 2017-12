Insegue auto con moglie e suo amante e spara

(ANSA) - VENEZIA, 3 DIC - Un uomo in auto ha inseguito a folle velocità la notte scorsa nel vicentino, lungo la provinciale 350, un'altra vettura con a bordo la moglie e l'amante di lei, scoperti insieme poco prima. I due sono stati raggiunti dall'inseguitore all'altezza di un distributore di benzina, al confine tra i comuni di Piovene Rocchette e Santorso e qui, secondo una prima ricostruzione, l'uomo ha sparato verso la coppia, ferendo la moglie a un braccio. Dopo l'allarme sono intervenuti sul posto i sanitari del Suem 118 che hanno trasportato all'ospedale di Santorso la donna, che non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti anche i figli della coppia che hanno aggredito il padre, rimproverandolo per quanto fatto. Il caso è seguito dai carabinieri della compagnia di Schio, che già nella notte ha sentito i testimoni e fermato l'aggressore.