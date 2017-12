(ANSA) - ROMA, 3 DIC - Pietro Grasso Lancia la sinistra di "Liberi e uguali". "Dare le dimissioni dal gruppo Pd è stata una scelta politica e anche personale, frutto, di un'esigenza interiore. Ho ricevuto tante telefonate, mi hanno chiesto di fermarmi un giro, fare la riserva della repubblica: mi spiace, questi calcoli non fanno per me", ha detto chiudendo l'assemblea unitaria della sinistra.