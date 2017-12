Papa: nel cuore volti asiatici,provati da vita ma sorridenti

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 3 DIC - "E' impresso in me il ricordo di tanti volti provati dalla vita, ma nobili e sorridenti. Li porto tutti nel cuore e nella preghiera". Così il Papa, a poche ore dal viaggio che lo ha portato in Asia. "Questa notte - ha ricordato dopo aver recitato l'Angelus dalla finestra dello studio su piazza San Pietro - sono rientrato dal viaggio apostolico in Myanmar e Bangladesh. Ringrazio - ha aggiunto - tutti coloro che mi hanno accompagnato con la preghiera, e invito ad unirsi al mio rendimento di grazie al Signore, che mi ha concesso di incontrare quelle popolazioni, in particolare le comunità cattoliche, e di essere edificato dalla loro testimonianza. E' impresso in me il ricordo di tanti volti provati dalla vita, ma nobili e sorridenti. Li porto tutti nel cuore e nella preghiera". Grazie tante al popolo del Myanmar e al popolo del Bangladesh". La piazza ha applaudito.