(ANSA) - ROMA, 3 DIC - La legge sulle intercettazioni "va modificata in alcuni punti" perchè "così com'è finisce per ostacolare l'esercizio delle indagini". A sostenerlo è il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Raho . Nella sua prima intervista televisiva De Raho ha definito anche "legittimo" il passaggio alla politica del presidente del Senato Piero Grasso perchè avvenuto dopo il suo pensionamento dalla magistratura. Ma fuori da questa ipotesi il procuratore ha detto di ritenere che "chi esercita una delle funzioni dello Stato importante come quella giurisdizionale non debba poi entrare nella politica perchè è come passare da un potere a un altro".