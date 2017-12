(ANSA) - MILANO, 03 DIC - "Non so che cosa sia un governo del presidente. Ho letto questa cosa, ma non credo che rientri neanche nelle sue prerogative". Lo ha detto il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, interpellato a margine di una visita al Pio Albergo Trivulzio di Milano su una ricostruzione pubblicata dal Corriere della Sera a proposito di un'eventuale disponibilità del suo partito ad appoggiare un 'governo del presidente' in caso di assenza di una maggioranza parlamentare dopo le elezioni.