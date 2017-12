Maltempo: ancora pioggia e temporali al Sud

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - Ancora pioggia e temporali in questo primo week end di dicembre, soprattutto al centro-sud. Nel teramano decine gli interventi dei vigili del fuoco, la scorsa notte, per il maltempo che si è abbattuto sui centri della costa, in particolare su Alba Adriatica: la cittadina ha subito una violenta grandinata che in pochi minuti ha trasformato le strade e il lungomare in un paesaggio montano, simile a una abbondante nevicata. Primi fiocchi di neve sul Vesuvio e temperature in calo in Calabria con le prime nevicate della stagione sulla Sila. Al Nord, invece, rischio valanghe 'molto forte' nel Cuneese. Il maltempo continuerà anche nelle prossime ore. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalla tarda serata di oggi il persistere di piogge o temporali su Campania, Basilicata e Calabria. Per domani allerta gialla su tutta la Calabria, gran parte del Molise, su alcuni settori di Abruzzo, Basilicata, Campania e sui versanti tirrenico e ionico della Sicilia.