(ANSA) - BERLINO, 3 DIC - Abbondanti nevicate in Germania hanno provocato oggi due morti e molti incidenti stradali. La neve inoltre ha costretto numerose compagnie aere a cancellare decine di voli. Solo nell'aeroporto di Francoforte non sono partiti più di 80 aerei. L'agenzia tedesca Dpa riferisce che una donna di 86 anni è deceduta a Uelzen, in Sassonia, in seguito allo scontro tra due autovetture che sulla strada ghiacciata non sono riuscite a rimanere sulla loro corsia di marcia. A Koelleda, nell'est, un uomo di 83 anni con problemi di memoria è morto di freddo non riuscendo più a ritrovare la casa di cura in cui viveva. In tutta la Germania sono in azione mezzi spargisale.