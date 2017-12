Usa:Comey replica a Trump,'Fbi onesta,è e sarà indipendente'

(ANSA) - NEW YORK, 4 DIC - ''L'Fbi e' onesta. L'Fbi e' forte. L'Fbi e' e sara' sempre indipendente''. Lo afferma James Comey, l'ex direttore dell'agenzia, su Twitter. Comey twitta le parole che ha pronunciato nel corso della sua audizione in Congresso l'8 giugno 2017 per rispondere alle accuse del presidente americano Donald Trump. In una serie di tweet, Trump ha accusato l'Fbi di aver una reputazione a pezzi a causa di Comey e della sue gestione dell'emailgate.