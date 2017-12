India: partito del Congresso, Rahul Gandhi sarà presidente

(ANSA) - NEW DELHI, 4 DIC - Rahul Gandhi, vice-presidente del partito del Congresso all'opposizione in India, ha presentato oggi ufficialmente a New Delhi la propria candidatura per sostituire la madre, Sonia Gandhi, alla guida della storica formazione politica fondata nel 1885. Gandhi, che ha 47 anni, ha formalizzato la candidatura nell'ultimo giorno che gli concedeva il regolamento del partito. La sua elezione in sostituzione della madre, che è stata presidente per 19 anni, appare certa dato che, come ha confermato il presidente dell'Autorità centrale elettorale del Congresso, Mullapally Ramachandram, non ha uno sfidante. Immediato il commento ironico del premier Narendra Modi, leader del partito di centro-destra Bjp, secondo cui "la proposta di portare Rahul Gandhi alla presidenza ricorda il governo dinastico dei Mughul" musulmani. Se non vi sarà un'elezione per acclamazione, il voto sulla candidatura avverrà il 16 dicembre ed il successivo 19 ne sarà reso noto il risultato.