Sassi dal cavalcavia: in Puglia arrestato dai Cc un 18enne

(ANSA) - BARI, 04 DIC - Avrebbero lanciato sassi da un cavalcavia, a Bari, danneggiando il parabrezza di una vettura in transito: per questa ragione i Cc hanno arrestato, in flagranza di reato, un giovane di 18 anni, e denunciato un ragazzo di 14 anni per tentativo di omicidio, danneggiamento del veicolo e attentato alla sicurezza dei trasporti. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, all'altezza del centro commerciale Auchan. Alla centrale del 112 è giunta la telefonata di un automobilista il quale ha raccontato che stava percorrendo la statale assieme alla compagna quando si è accorto della presenza di due giovani affacciati dal cavalcavia. Poi un lampo improvviso, forse prodotto dal flash di un telefonino, e un forte boato quindi la lesione sul parabrezza del loro veicolo provocata da un sasso di medie dimensioni. L'uomo è sceso dal mezzo riuscendo a raggiungere i due giovani e a bloccare il più grande, di 18 anni, bracciante agricolo, ora ai domiciliari. Poco dopo è stato identificato anche il 14enne che è stato denunciato.