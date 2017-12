Russia: neve a Mosca, cancellati 118 voli

(ANSA) - MOSCA, 4 DIC - In totale 118 voli sono stati cancellati all'aeroporto internazionale Sheremetyevo e più di 48 sono stati ritardati a causa di una nevicata a Mosca. I ritardi o le cancellazioni impattano sia voli internazionali che quelli nazionali. Tra le compagnie che hanno annullato i voli ci sono Aeroflot, KLM, Alitalia, Air France e Delta. Il servizio stampa di Sheremetyevo aveva avvertito di possibili ritardi a causa delle condizioni meteorologiche. Il servizio stampa Aeroflot ha annunciato la decisione di cancellare alcuni voli nazionali e internazionali lunedì 4 dicembre. Lunedì l'ufficio di Mosca del ministero russo per le situazioni di emergenza ha dichiarato che forti venti, nevicate e condizioni avverse erano attese a Mosca e la regione di Mosca per tutto il giorno. Così la Tass.