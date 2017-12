Arrestato vicepresidente Foggia Calcio

(ANSA) - MILANO, 4 DIC - Il vicepresidente onorario del Foggia Calcio Ruggiero Massimo Curci è stato arrestato a Milano dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia. Il commercialista Curci, che sino al maggio del 2017 era indirettamente socio al 50% della squadra pugliese, é considerato il promotore di un complesso sistema di evasione fiscale e avrebbe ricevuto compensi illeciti per circa 600mila euro da parte di società riconducibili a soggetti coinvolti nella prima fase dell'inchiesta. Nei confronti di Curci, inoltre finanzieri e poliziotti ipotizzano di aver in parte riciclato parte di quel denaro finanziando con rilevanti importi il Foggia Calcio nelle stagioni 2015- 2016. La misura è stata emessa nell'ambito dell'operazione "Security", che nel maggio 2017 aveva portato all'esecuzione di misure cautelari per 15 persone a vario titolo accusate di far parte di un'associazione per delinquere che ha favorito gli interessi, in particolare a Milano e provincia, della famiglia mafiosa catanese dei "Laudani".