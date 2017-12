Migranti:vescovo ausiliare, Gesù in mangiatoia no su gommone

(ANSA) - BOLOGNA, 4 DIC - "Va bene il presepe, ma non si tocchi la mangiatoia". Monsignor Ernesto Vecchi, vescovo ausiliare emerito di Bologna, si è così espresso sul presepe allestito in Piazza Zapelloni a Castenaso, nel Bolognese, in cui il sindaco Stefano Sermenghi ha voluto collocare il Bambinello e la Madonna all'interno di un gommone. "Il nucleo centrale di un presepe - ha aggiunto il prelato in un'intervista all'edizione locale de 'il Resto del Carlino - prevede il bambino in fasce deposto in una mangiatoia, e deve essere rispettato alla lettera". Nei giorni scorsi, nella cittadina emiliana, era stato svelato il presepe con un gommone in mezzo a Gesù Bambino, Giuseppe, Maria, il bue e l'asinello. "Il presepe in piazza lo allestiamo da quindici anni - aveva Sermenghi - e stavolta abbiamo voluto mettere in evidenza il problema legato all'accoglienza dei migranti". L'immagine del particolare presepe sarà anche utilizzata dal Comune di Castenaso come sfondo per le cartoline degli auguri di Natale. (ANSA).