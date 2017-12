L’operazione di fusione per incorporazione di Anas in Fs è «assolutamente fattibile entro fine anno». Lo ha detto il presidente di Anas Gianni Vittorio Armani, spiegando che con il via libera della Corte dei Conti al nuovo contratto di programma «si avvera l’ultima condizione a nostro carico. Il contratto di programma è ora firmabile - ha aggiunto Armani a margine della presentazione della campagna sulla sicurezza stradale - e la firma sarà nei prossimi giorni».