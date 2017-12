(ANSA) - ROMA, 4 DIC - "Proporrò le primarie in ogni collegio. A me interessa che la selezione avvenga non più su egoismi di partito, soprattutto nei collegi uninominali, ma nel modo più meritocratico possibile." Lo dice Giorgia Meloni a 24Mattino su Radio 24, certa di un importante risultato alle prossime elezioni politiche. "Ma non vorrei che ora pensassimo di poter diventare il carro del vincitore su cui tutti salgono. Proseguiremo dritti per la nostra strada", conclude.