Russia: Putin mattatore, guida sondaggi, dietro a lui vuoto

(ANSA) - MOSCA, 4 DIC - Vladimir Putin continua a dominare i sondaggi pre-elettorali benché ufficialmente non abbia ancora sciolto la riserva. Stando infatti al centro demoscopico indipendente Levada, il 53% degli intervistati ha riposto che alle prossime elezioni - previste per il 18 marzo - voterà per l'attuale presidente, dato che sale al 67% per chi ha confermato l'intenzione di recarsi alle urne. L'affluenza, infatti, potrebbe essere molto bassa. Il 20% degli intervistati ha detto che non voterà (o dubita di farlo) mentre un altro 20% ha dichiarato di non essere sicuro di recarsi ai seggi. Il sondaggio è stato condotto su un campione di 1600 russi con diritto di voto tra il 24 e il 28 novembre e, secondo Levada, ha un margine di errore del 3,4%. Il secondo leader più popolare è Vladimir Zhirinovsky dei Liberaldemocratici (in realtà una sigla conservatrice e nazionalista) con il 4%. L'oppositore Alexei Navalni è fermo al 2% ma pur sempre davanti la 'socialite' Ksenia Sobchak - favorita dall'1% dei russi.