Corruzione: arrestati ad Anzio 4 pubblici ufficiali Comune

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Quattro pubblici ufficiali del Comune di Anzio, sul litorale a sud di Roma, sono stati arrestati dai finanzieri del Comando provinciale della capitale con l'accusa di corruzione per l'assegnazione di appalti per l'acquisto di beni o per la fornitura di servizi affidati dall'Ufficio Ambiente. Gli arresti, ai domiciliari, al termine di un'indagine denominata "Operazione Evergreen", durata oltre due anni e coordinata dalla Procura di Velletri, condotta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Nettuno, che ha portato a scoprire un gruppo criminale composto in gran parte da pubblici ufficiali. Gli arrestati sono l'ex assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Anzio (in carica fino al 20 ottobre scorso), un consigliere comunale, un dirigente e un funzionario.(ANSA).